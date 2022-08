Alvise Rigo al GF Vip? Le sue ultime dichirazioni insospettiscono i fan

(Di martedì 9 agosto 2022)sarà un concorrente del GF? Nelleoreha sorpreso tutti con un nuovo look. L’atleta ex concorrente di Ballando con le stelle ha infatti deciso di darci un taglio. Sì, avete capito bene, si è tagliato la sua chioma fluente e lunghissima optando per un capello più corto. Fan L'articolo proviene da Novella 2000.

Francesco_Roux : Alvise Rigo che finalmente ha tagliato i capelli - zazoomblog : Alvise Rigo si taglia i capelli e cambia look: ecco com’è oggi - #Alvise #taglia #capelli #cambia - Novella_2000 : Alvise Rigo ci dà un taglio e stravolge il suo look! La foto del prima e del dopo - alvise_rigo : Ode a voi lunghi capelli pieni di avventure! #wildme #wilddays #ginengine #endurorepublic #husqvarna… -

Novella 2000

... attore Gabriele Esposito , ballerino Lil Nas X , rapper Massimo Pericolo, rapper Priscilla , giudice Drag Factor Italia Ignazio Moser , ex GF Vip Giulio Scarano , attore, rugbista ...Piùignudo al giorno e vivremmo in un mondo migliore. Subito apertura TG1. Prego, Monica Maggioni. Alvise Rigo al GF Vip Le sue dichirazioni insospettiscono i fan Cambio di look per Alvise Rigo e dichiarazioni sospette che hanno fatto pensare ai fan di una possibile partecipazione al GF Vip.Alvise Rigo ha deciso di darci un taglio. Di lui si è parlato molto dal momento in cui ha deciso di partecipare a una passata edizione di Ballando con le stelle. Lavora nelle palestre ed è ormai anche ...