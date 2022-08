Addio all’eterna Sandy di “Grease”

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 9 agosto 2022) “Tuo dal primo momento in cui ti ho vista”. John Travolta è stato tra i primi a ricordare l’attrice con un messaggio emozionante. “Mia carissima Olivia, hai reso tutte le nostre vite migliori. Ciò che hai fatto è stato incredibile. Ti amo tanto. Ci ritroveremo e saremo di nuovo tutti insieme. Tuo dal primo momento in cui ti ho vista e per sempre! Il tuo Danny, il tuo John”. Olivia Newton-John è morta a 73 anni. Lo ha annunciato il marito, John Easterling, in un comunicato.è morta “serenamente nella suo ranch nel sud della California, circondata da familiari e amici”. L’indimenticabilein “” ha lottato contro un cancro al seno per oltre 30 anni. Il suo calvario era iniziato nel 1992 con un tumore al seno, che inizialmente aveva sconfitto. A Melbourne (Australia) un centro per la lotta al cancro porta il suo nome. Ma ...