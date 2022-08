A Giussano un’auto si schianta contro i tavoli di un bar | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 9 agosto 2022) Due vetture, una Fiat Panda e una Jeep Compass, si sono scontrate intorno a mezzogiorno in un incidente ae quest’ultima, uscendo fuori strada, ha travolto i clienti seduti aiesterni del Rever Cafè, in Viale Rimembranze. La persona alla guida della Jeep Compass avrebbe perso illlo del mezzo, non si sa ancora per quali cause, scontrandosi con la Fiat Panda all’altezza dell’incrocio con via Aliprandi e andando a sbattere poiun albero. Il mezzo ha inevitabilmente travolto idel bar dove erano presenti numerose persone, causando un forte spavento tra i presenti e ferendone sette. Le persone coinvolte nell’incidente aNell’incidente sono rimaste coinvolte sette persone e nessuno, fortunatamente, risulta in pericolo di vita. Si tratta di tre ...