Violenta lite alle porte di Roma | 27enne preso a pugni | è gravissimo

Prima una lite, scatenata per futili motivi, poi quella discussione degenerata in violenza. Nell'ennesimo episodio 'macchiato' dalla ferocia con un 27enne aggredito, preso a pugni e lasciato a terra, in una pozza di sangue. Lo stesso ragazzo che ora si trova in coma farmacologico in ospedale, in condizioni gravissime. La Violenta lite a Villanova di Guidonia Nella notte tra il 4 e il 5 agosto scorso, i Carabinieri sono intervenuti a Villanova di Guidonia, alle porte di Roma, per quella che era stata segnalata come una lite tra le due persone. Una volta sul posto, infatti, hanno trovato il ragazzo di 27 anni a terra e privo di coscienza: il giovane, che vive in zona, era stato preso a

