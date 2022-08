Unghie, la moda estiva (Di lunedì 8 agosto 2022) La "nail art" ha preso sempre più piede nel nostro Paese, e per l'estate 2022 le Unghie sono uno degli "accessori" più importanti da sfoggiare in vacanza. Per averle assolutamente uniche, "copiamo" quelle delle star Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 agosto 2022) La "nail art" ha preso sempre più piede nel nostro Paese, e per l'estate 2022 lesono uno degli "accessori" più importanti da sfoggiare in vacanza. Per averle assolutamente uniche, "copiamo" quelle delle star

disilluso_ : RT @soltantode: Tutte le cose che non mi piacciono diventano moda e spopolano nel mondo. Ve ne elenco alcune? - Unghie finte, lunghe, gel n… - soltantode : Tutte le cose che non mi piacciono diventano moda e spopolano nel mondo. Ve ne elenco alcune? - Unghie finte, lungh… - renderman81 : RT @Donnerstimme: Ma che cosa te ne frega se uno si tinge i capelli o le unghie, se porta gli slip in spiaggia, se è troppo grasso o troppo… - vivalegalline : RT @Donnerstimme: Ma che cosa te ne frega se uno si tinge i capelli o le unghie, se porta gli slip in spiaggia, se è troppo grasso o troppo… - Donnerstimme : Ma che cosa te ne frega se uno si tinge i capelli o le unghie, se porta gli slip in spiaggia, se è troppo grasso o… -