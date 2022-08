(Di lunedì 8 agosto 2022)– Giovedì 11 agosto, alle ore 20.30, la storica piazzetta del quartiere Nicolosi ospiterà la pièce “Piccoli funerali“ di e con Maurizio Rippa. Piccoli Funerali, ispirato al famoso libro di Edgar Lee Masters e a Cartoline dai Morti di Franco Arminio, non contiene epitaffi ma porta in scena “piccoli funerali”, attraverso una partitura drammaturgica e musicale che alterna un rito funebre a un brano dedicato a chi se ne è andato. Una dedica che è un atto d’amore, un regalo e al tempo stesso un saluto, un momento intimo, personale, catartico che trova forza nella musica lieve e potente, come una folata di vento. Ogni brano è un gesto che riporta ad una memoria. Ogni funerale è raccontato da chi se ne va e attraversa una vita appena vissuta. Uno spettacolo commovente e dolcissimo capace di accogliere il dolore e trasformarlo in rinascita. Il terzo appuntamento di ...

NewTuscia

NewTuscia - LATINA - '@',la rassegna culturale della città di Latina. La piazzetta in via Corridoni 78 ospiterà l'11 agosto 'Piccoli funerali', di Maurizio Rippa Giovedì 11 agosto, alle ore 20.30, la ...NewTuscia - LATINA - '@',la rassegna culturale della città di Latina. La piazzetta in via Corridoni 78 ospiterà l'11 agosto 'Piccoli funerali', di Maurizio Rippa Giovedì 11 agosto, alle ore 20.30, la ... "@tNicolosi", prosegue la rassegna culturale della città di Latina | Newtuscia Italia NewTuscia – LATINA – “@tNicolosi”, prosegue la rassegna culturale della città di Latina. La piazzetta in via Corridoni 78 ospiterà ...“Si sale a bordo taxi, ma il rispetto delle leggi rimane a terra. Dal 30 giugno 2022 chiunque svolga un’attività commerciale deve essere dotato per legge di pos funzionante, pena sanzioni, ma stiamo a ...