Taiwan, la Cina prosegue con le manovre militari: al via esercitazioni marittime e aeree (Di lunedì 8 agosto 2022) Taiwan – Nonostante l’annuncio iniziale secondo cui le manovre militari intorno a Taiwan (leggi qui)si sarebbero dovute concludere ieri, l’esercito cinese ha fatto proseguire oggi le sue esercitazioni marittime e aeree su larga scala. La televisione di stato ha riferito che le esercitazioni si incentrano ora sulle “operazioni anti-sottomarino e di assalto marittimo”. Nel dare notizia martedì scorso delle manovre a nord, sud-ovest ed est dell’isola, la Cina aveva inizialmente indicato nella giornata di domenica una loro conclusione. Finora, tuttavia, non è stata data in alcun modo notizia formale di una loro cessazione. (Fonte: Adnkronos) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 8 agosto 2022)– Nonostante l’annuncio iniziale secondo cui leintorno a(leggi qui)si sarebbero dovute concludere ieri, l’esercito cinese ha fatto proseguire oggi le suesu larga scala. La televisione di stato ha riferito che lesi incentrano ora sulle “operazioni anti-sottomarino e di assalto marittimo”. Nel dare notizia martedì scorso dellea nord, sud-ovest ed est dell’isola, laaveva inizialmente indicato nella giornata di domenica una loro conclusione. Finora, tuttavia, non è stata data in alcun modo notizia formale di una loro cessazione. (Fonte: Adnkronos) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...

AmbCina : Il fondatore del gruppo musicale @pinkfloyd, @rogerwaters, alla #CNN: “La Cina non sta circondando Taiwan, Taiwan f… - marcodimaio : Le democrazie liberali stanno prendendo posizioni nette a sostegno di #Taiwan. Ma sapete quale è l’unico Stato del… - AmbCina : Sei motivi per cui la visita di #Pelosi a #Taiwan è un errore: 1??Rinuncia agli impegni passati 2??Calpesta il di… - libellula58 : RT @busettodavide: La frase 'la Cina circonda Taiwan' non ha senso logico né storico. Sarebbe come affermare che 'l'Italia circonda la Sici… - rodillas69 : RT @ultimenotizie: 'Taiwan non è circondata dalla Cina, #Taiwan è parte della #Cina: è scritto in un trattato riconosciuto a livello intern… -