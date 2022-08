Real Madrid-Eintracht Francoforte in tv: data, orario e diretta streaming (Di lunedì 8 agosto 2022) Real Madrid ed Eintracht Francoforte si contendono la Supercoppa Europea 2022. I Blancos hanno sconfitto il Liverpool lo scorso 28 maggio, mentre le Aquile si sono imposte ai calci di rigore contro i Rangers. Pronostici a favore della squadra di Ancelotti, che punterà al quinto successo nella competizione. Appuntamento mercoledì 10 agosto 2022 alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Helsinki. La partita verrà trasmessa in diretta su Amazon Prime Video. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 agosto 2022)edsi contendono la Supercoppa Europea 2022. I Blancos hanno sconfitto il Liverpool lo scorso 28 maggio, mentre le Aquile si sono imposte ai calci di rigore contro i Rangers. Pronostici a favore della squadra di Ancelotti, che punterà al quinto successo nella competizione. Appuntamento mercoledì 10 agosto 2022 alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Helsinki. La partita verrà trasmessa insu Amazon Prime Video. SportFace.

