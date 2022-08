sportli26181512 : #Pogba sfodera ottimismo: “Vedo il buono in tutte le cose”: Il francese della Juve si riferisce forse all'amichevol… -

Paulnon perde l'ottimismo. Neanche dopo aver assistito, da bordo campo, al pesante rovescio della sua Juve in amichevole contro l' Atletico Madrid di Diego Simeone (0 - 4). Il centrocampista ...All'8 gli ospiti passano avanti a sorpresa: Robin Le Normandun tiro di destro dal centro, ...sul pari l'arbitro fu complice di una clamorosa svista non assegnando un rigore evidente a... Pogba sfodera ottimismo: “Vedo il buono in tutte le cose” Il francese della Juve si riferisce forse all'amichevole persa malamente con l'Atletico Madrid o alle sue condizioni fisiche ...Buono anche l’impatto linguistico con un italiano già ben masticato. Ma qui Pogba sfodera il suo segreto...: "Non ho dimenticato l'italiano, ma quaclosa ho perso. La mia cuoca era italiana, l'ho ...