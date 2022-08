Olivia Newton-John è morta | la star di Grease aveva 73 anni

fanpage : ??ULTIM'ORA È morta Olivia Newton - John, la protagonista di Grease aveva 73 anni: - fanpage : 'Ti ho amato tanto. Ci rivedremo ancora lungo il cammino e saremo di nuovo uniti, di nuovo insieme. Il tuo Danny' I… - Agenzia_Ansa : FLASH | E' morta Olivia Newton John. L'attrice, 73 anni, era malata da tempo di cancro #ANSA - furyigiter : RT @Dariatzn: “Amerò per sempre Sandy. Nel mio armadio ci sono ancora quei famosi pantaloni di pelle nera.” Olivia Newton-John ??? #Grease… - telodogratis : È morta Olivia Newton-John, addio a Sandy di Grease -

- John, nota protagonista di Grease nei panni di Sandy, ci ha lasciato questa mattina all'età di 73 per un tumore al ...Abbonati per leggere anche(Adnkronos) – Il duetto tra Olivia Newton-John e John Travolta in Grease. I due attori interpretano la hit You’re The One That I Want, uno dei brani resi celebri dal film del 1978. Olivia Newton-John, ...Il cinema piange la protagonista del leggendario musical Grease: la reazione di Travolta alla morte della collega di set ...