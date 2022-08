Milano, fermata banda slava di topi da appartamento, fra di loro un dodicenne (Di lunedì 8 agosto 2022) Il ragazzino di origine croata aveva con sé uno zaino all’interno del quale sono stati rinvenuti gli attrezzi del mestiere ovvero cacciaviti e pinze Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 8 agosto 2022) Il ragazzino di origine croata aveva con sé uno zaino all’interno del quale sono stati rinvenuti gli attrezzi del mestiere ovvero cacciaviti e pinze

londonparis27 : Oggi a Milano sono andata a firmare per Di Stefano. Una signora si é fermata e quando le hanno parlato del progetto… - YNJIRO : I'm at Fermata ATM Porta Lodovica [9] [59] [71] [79] - @atm_informa in Milano, Italia - Renzame67 : @ecomedicoio Cinture è un po' che mi sono fermata...ne avevo vista una molto bella su vintage Milano ma era piccola… - gealanati : @agggenzia Milano. Si arriva con la metro gialla. Fermata PORTO DI MARE tra Corvetto e Rogoredo ????? - Michele28582307 : Un’ora per fare UNA fermata. Un’ora per fare Milano Centrale - Monza. È giusto che la gente non paghi il biglietto… -