Il centrodestra chiude il programma. Meloni: io premier se prendo più voti (Di lunedì 8 agosto 2022) Il centrodestra verso la chiusura del lavoro sul programma di governo. Il tavolo di centrodestra è stato riconvocato per martedì 9 agosto, per ultimare tutte le fasi di strutturazione del testo. "Il programma – conferma Matteo Salvini – sarà pronto entro questa settimana. Io l'ho letto, è sostanzialmente pronto al 99%, tranne qualche limatura. Quello che interessa a me e a milioni di italiani c'è: la pace fiscale, la rottamazione delle cartelle esattoriali, l'estensione della flat tax”. E, come annuncia Silvio Berlusconi via social, "nessuna imposta patrimoniale sulla casa, sui risparmi e sulle successioni". Su sicurezza e immigrazione, inoltre, “non c'è niente da inventare” per il leghista visto che “ci sono i decreti Sicurezza cancellati dalla sinistra che potrebbero essere riapprovati”. E sul tema, assicura, “con ... Leggi su iltempo (Di lunedì 8 agosto 2022) Ilverso la chiusura del lavoro suldi governo. Il tavolo diè stato riconvocato per martedì 9 agosto, per ultimare tutte le fasi di strutturazione del testo. "Il– conferma Matteo Salvini – sarà pronto entro questa settimana. Io l'ho letto, è sostanzialmente pronto al 99%, tranne qualche limatura. Quello che interessa a me e a milioni di italiani c'è: la pace fiscale, la rottamazione delle cartelle esattoriali, l'estensione della flat tax”. E, come annuncia Silvio Berlusconi via social, "nessuna imposta patrimoniale sulla casa, sui risparmi e sulle successioni". Su sicurezza e immigrazione, inoltre, “non c'è niente da inventare” per il leghista visto che “ci sono i decreti Sicurezza cancellati dalla sinistra che potrebbero essere riapprovati”. E sul tema, assicura, “con ...

