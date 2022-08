V1ADINHO : Marquei como visto I May Destroy You - 1x6 - The Alliance - hedaIeksaa : @distintamente_ Ozark, non ricordo se hai già visto sharp objects e normal people forse sì anyway, I may destroy yo… - UnLuogo : RT @UniPadova: Salvare Venezia potrebbe distruggere l'ecosistema che la sostiene. @NatGeo con @GeoUnipd approfondiscono le ripercussioni c… - randolfosandova : RT @UniPadova: Salvare Venezia potrebbe distruggere l'ecosistema che la sostiene. @NatGeo con @GeoUnipd approfondiscono le ripercussioni c… - fradelliq : RT @UniPadova: Salvare Venezia potrebbe distruggere l'ecosistema che la sostiene. @NatGeo con @GeoUnipd approfondiscono le ripercussioni c… -

OptiMagazine

Progetto Lazarus (in originale The Lazarus Project ), la serie action thriller britannica originale di Sky e con protagonista l'attore di IYou e Gangs of London Paapa Essiedu , è stata rinnovata per una seconda stagione dopo gli ottimi risultati d'ascolto raggiunti in madrepatria. Il nuovo ciclo di episodi arriverà nel 2023 ...Si tratta di William Jackson Harper ( The Good Place ), Aml Ameen ( IYou ), Tom Pelphrey ( Ozark ), Sarah Jones ( For All Mankind ), Jon Michael Hill ( Widows ) e Chanté Adams ( A League ... I May Destroy You in Italia su Sky C’è una possibile data di lancio per la miniserie rivelazione di Michaela Coel The All Progressives Congress in Oyo State has said security in the state will be in a total mess if Governor Seyi Makinde is re-elected for a second term in office in 2023. The party said this in a ...The photos, shared by Axios and journalist Maggie Haberman, show torn fragments of handwritten documents floating in two separate toilets, one in the White House and the other in an unspecified ...