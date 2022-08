Elezioni 2022, Salvini: “Vinceremo, ma ci aspettano mesi difficili” (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ci aspettano mesi difficili, voglio essere assolutamente chiaro, penso che Vinceremo le Elezioni, che la Lega vincerà con il centrodestra le Elezioni, ma non è che dal giorno dopo tutti saranno più belli, ricchi, simpatici e fortunati”. Così Matteo Salvini, ospite di Radio Montecarlo. “Vogliamo azzerare l’Iva sui beni di prima necessità, su pasta e pane, i costi sono sostenibili”, spiega ancora Salvini, che continua: “Mi sono impegnato su 3 o 4 temi, con numeri, e proposte concrete, le emergenze sono lavoro e costo della vita, sulle pensioni vogliamo a quota 41”. “Proporremo al centrodestra di introdurre meccanismi che evitino i cambi di casacca, è una cosa non seria e rispettosa di chi ha votato”, afferma. L'articolo proviene da ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ci, voglio essere assolutamente chiaro, penso chele, che la Lega vincerà con il centrodestra le, ma non è che dal giorno dopo tutti saranno più belli, ricchi, simpatici e fortunati”. Così Matteo, ospite di Radio Montecarlo. “Vogliamo azzerare l’Iva sui beni di prima necessità, su pasta e pane, i costi sono sostenibili”, spiega ancora, che continua: “Mi sono impegnato su 3 o 4 temi, con numeri, e proposte concrete, le emergenze sono lavoro e costo della vita, sulle pensioni vogliamo a quota 41”. “Proporremo al centrodestra di introdurre meccanismi che evitino i cambi di casacca, è una cosa non seria e rispettosa di chi ha votato”, afferma. L'articolo proviene da ...

