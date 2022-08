È morto il doppiatore di Pingu | Addio ad una delle voci più famose d’Italia

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 8 agosto 2022) Se n’è andato un altro grande dello spettacolo italiano: molti non lo riconosceranno in viso ma la sua voce rimarrà un icona immortale della tv. Si è spento ieri, 6 Agosto 2022, nella sua casa di Milano Carlo Bonomi detto anche ‘Carletto’. Aveva 85 anni quando ha dettoa questo modo dopo una vita piena di successi. È nato il 12 Marzo del 1937, a Milano, sua città da sempre. Non si è mai allontanato da lì, tanto da incarnare un po’ lo stereotipo del milanese medio: irascibile, buffo, milanesissimo ma anche tenero, a ricordare un po’ i vecchi milanesi alla Piero Mazzarello. Il mondo lo ha conosciuto poco, fuori dalla sua città. Ma è proprio in quella che è stata tra le prime, grandi metropoli italiane che si è fatto strada nel mondo dello spettacolo ma non sotto la luce diretta dei riflettori. La sua voce ha accompagnato gli italiani, dai più ...