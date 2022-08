Corte Conti, ok obiettivi Pnrr primo semestre ma restano criticità (Di lunedì 8 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Le amministrazioni centrali dello Stato hanno reagito positivamente al primo impatto con il Pnrr, con il conseguimento pressochè totale degli obiettivi previsti dal Piano ma l'attenzione sulla sua esecuzione resta particolarmente elevata e il giudizio complessivo sul 2022 potrà delinearsi solo a fine anno. E' quanto emerge dalla relazione approvata, con Delibera n. 47/2022/G, dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti, in cui la magistratura contabile ha riportato gli esiti delle analisi svolte, attraverso un campionamento qualitativo e quantitativo, sullo stato di attuazione di 31 su 45 degli interventi ricompresi nel Pnrr e sul conseguimento degli obiettivi previsti per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Le amministrazioni centrali dello Stato hanno reagito positivamente alimpatto con il, con il conseguimento pressochè totale degliprevisti dal Piano ma l'attenzione sulla sua esecuzione resta particolarmente elevata e il giudizio complessivo sul 2022 potrà delinearsi solo a fine anno. E' quanto emerge dalla relazione approvata, con Delibera n. 47/2022/G, dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato delladei, in cui la magistratura contabile ha riportato gli esiti delle analisi svolte, attraverso un campionamento qualitativo e quantitativo, sullo stato di attuazione di 31 su 45 degli interventi ricompresi nele sul conseguimento degliprevisti per il ...

rks6zbfb7z : @Mauro_Gilli …. la Corte dei Conti sottolinea che restano 'difficoltà notevoli nella capacità di spesa delle singol… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Corte Conti, ok obiettivi Pnrr primo semestre ma restano criticità - - ZerounoTv : Corte Conti, ok obiettivi Pnrr primo semestre ma restano criticità - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Le amministrazioni centrali dello Stato hanno reagito positivamente al primo impatto con il Pnrr… - ItaliaNotizie24 : Corte Conti, ok obiettivi Pnrr primo semestre ma restano criticità -

Pnrr: C.Conti, restano difficoltà spesa amministrazioni Lo afferma la Corte dei Conti sottolineando che restano "difficoltà notevoli nella capacità di spesa delle singole amministrazioni, a dimostrazione del fatto che una maggiore disponibilità ed un ... Contratto Enti locali, aumenti in arrivo: ecco di quanto Ora il testo è pronto per le verifiche in Corte dei conti e consiglio dei ministri con la speranza di tagliare i l traguardo definitivo in tempo per le buste paga di fine anno. 08 - 08 - 2022 09:18 Agenzia askanews Corte Conti, ok obiettivi Pnrr primo semestre ma restano criticità ROMA (ITALPRESS) - Le amministrazioni centrali dello Stato hanno reagito positivamente al primo impatto con il Pnrr, con il conseguimento pressochè totale ... Pnrr: C.Conti, restano difficoltà spesa amministrazioni Le amministrazioni centrali dello Stato hanno reagito positivamente al primo impatto con il Pnrr, con il conseguimento pressoché totale degli obiettivi previsti dal Piano ma l'attenzione sulla sua ese ... Lo afferma ladeisottolineando che restano "difficoltà notevoli nella capacità di spesa delle singole amministrazioni, a dimostrazione del fatto che una maggiore disponibilità ed un ...Ora il testo è pronto per le verifiche indeie consiglio dei ministri con la speranza di tagliare i l traguardo definitivo in tempo per le buste paga di fine anno. 08 - 08 - 2022 09:18 Corte Conti: regione Lazio, la relazione sui conti di spesa ROMA (ITALPRESS) - Le amministrazioni centrali dello Stato hanno reagito positivamente al primo impatto con il Pnrr, con il conseguimento pressochè totale ...Le amministrazioni centrali dello Stato hanno reagito positivamente al primo impatto con il Pnrr, con il conseguimento pressoché totale degli obiettivi previsti dal Piano ma l'attenzione sulla sua ese ...