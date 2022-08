Cannavaro: 'Juve in crisi? Le amichevoli contano poco...' (Di lunedì 8 agosto 2022) "Le amichevoli d'estate contano poco, magari c'è stato un carico di lavoro eccessivo prima e non lo sappiamo. Queste partite... Leggi su calciomercato (Di lunedì 8 agosto 2022) "Led'estate, magari c'è stato un carico di lavoro eccessivo prima e non lo sappiamo. Queste partite...

