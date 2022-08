Ambra Angiolini e Francesco Renga perchè è finita? I veri motivi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 agosto 2022)sono stati un’amatissima coppia per diversi anni: dalla loro unione sono arrivati i figli Jolanda e Leonardo. Stasera rivedremo l’attrice e showgirl tra gli ospiti della seconda puntata di Michelle Impossibile, in onda a partire dalle 21:30 su Canale 5. Nei primi anni Duemila,ha già alle spalle un folto curriculum arricchito tra radio e tv, dopo la fortunata esperienza di Non È La Rai che l’ha fatta conoscere al grande pubblico. Il cantante lanciato come frontman dei Timoria, iniziava la nuova avventura solista. I due si conoscono in radio intorno al 2003: in un primo momento sembrava essere nata un’amicizia ma a distanza di pochi mesi sotto suggerimento di un’amica si rivedono a Milano e scatta il bacio....