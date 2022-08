A che ora gareggia Gianmarco Tamberi oggi e dove vederlo in tv: programma e streaming Meeting Székesfehérvár (Di lunedì 8 agosto 2022) Gianmarco Tamberi tornerà in gara oggi, lunedì 8 agosto, a Székesfehérvár, in Ungheria, nel Gyulai Istvan Memorial, Meeting Gold del Continental Tour 2022 di atletica leggera: alle ore 17.05 italiane scatterà la finale del salto in alto maschile con l’azzurro tra i protagonisti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL Meeting DI ATLETICA DALLE ORE 17.00 Così l’azzurro al sito federale: “Per provare ad avere una possibilità di fare gli Europei devo mettermi alla prova. Sono riuscito a fare un solo allenamento di tecnica dai Mondiali ad oggi, a causa del Covid: è stato 3 giorni fa, ed è stato un disastro. Voglio però continuare a sperarci e provare a capire se in gara riesco a trovare qualcosa dentro di me che mi consenta di gareggiare agli Europei“. La ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022)tornerà in gara, lunedì 8 agosto, a, in Ungheria, nel Gyulai Istvan Memorial,Gold del Continental Tour 2022 di atletica leggera: alle ore 17.05 italiane scatterà la finale del salto in alto maschile con l’azzurro tra i protagonisti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELDI ATLETICA DALLE ORE 17.00 Così l’azzurro al sito federale: “Per provare ad avere una possibilità di fare gli Europei devo mettermi alla prova. Sono riuscito a fare un solo allenamento di tecnica dai Mondiali ad, a causa del Covid: è stato 3 giorni fa, ed è stato un disastro. Voglio però continuare a sperarci e provare a capire se in gara riesco a trovare qualcosa dentro di me che mi consenta dire agli Europei“. La ...

