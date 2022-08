Ultime Notizie – Elezioni 2022, Calenda: “Stop ad alleanza con Pd” (Di domenica 7 agosto 2022) “Non intendo andare avanti con l’allenza con il Pd. L’ho comunicato poco fa ad Enrico Letta”. Lo ha annunciato il leader d Azione Carlo Calenda ospite di ‘Mezz’ora in più’ di Lucia Annunziata. Intanto in una nota “la Segreteria di +Europa ribadisce il forte apprezzamento per il patto sottoscritto martedì scorso dalla Federazione +Europa/Azione con il Partito Democratico. In particolare la Segreteria apprezza le parole usate ieri dal Segretario del PD Enrico Letta, che ha ribadito come il patto tra PD e Federazione +Europa/Azione sia un accordo di governo fondato sull’agenda Draghi e sulla collocazione europea e atlantica del nostro Paese, mentre gli accordi con altre liste siano accordi elettorali, finalizzati a non consegnare la vittoria a tavolino dell’alleanza guidata da Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Enrico Letta inoltre ha escluso qualsiasi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 7 agosto 2022) “Non intendo andare avanti con l’allenza con il Pd. L’ho comunicato poco fa ad Enrico Letta”. Lo ha annunciato il leader d Azione Carloospite di ‘Mezz’ora in più’ di Lucia Annunziata. Intanto in una nota “la Segreteria di +Europa ribadisce il forte apprezzamento per il patto sottoscritto martedì scorso dalla Federazione +Europa/Azione con il Partito Democratico. In particolare la Segreteria apprezza le parole usate ieri dal Segretario del PD Enrico Letta, che ha ribadito come il patto tra PD e Federazione +Europa/Azione sia un accordo di governo fondato sull’agenda Draghi e sulla collocazione europea e atlantica del nostro Paese, mentre gli accordi con altre liste siano accordi elettorali, finalizzati a non consegnare la vittoria a tavolino dell’guidata da Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Enrico Letta inoltre ha escluso qualsiasi ...

sole24ore : Ucraina, ultime notizie. Partite altre 4 navi, anche quella per l’Italia - Corriere : Calenda: «Intesa con il Pd? Può essere cancellata, no annacquata» - Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - RizziHenry : RT @SkyTG24: Governo, verso le #elezioni, #Calenda: 'Non intendo andare avanti con alleanza con Pd.' LIVE - SkyTG24 : Governo, verso le #elezioni, #Calenda: 'Non intendo andare avanti con alleanza con Pd.' LIVE -