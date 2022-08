Tribuna e addio, decisione presa: Mourinho spiazzato (Di domenica 7 agosto 2022) La Roma targata Jose Mourinho insegue un calciatore in ambito di calciomercato, quest’oggi finito in Tribuna: decisione presa sul futuro Entusiasmo a mille in casa Roma e non è finita… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 7 agosto 2022) La Roma targata Joseinsegue un calciatore in ambito di calciomercato, quest’oggi finito insul futuro Entusiasmo a mille in casa Roma e non è finita… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

tribuna_treviso : La famiglia: «Siamo in ansia, attendiamo notizie dal nostro avvocato per il trasporto in Ucraina» - tribuna_treviso : L'ULTIMO SALUTO AL DIRETTORE / Non aver mai paura di cambiare. Litiga ma fai pace. Davanti al nemico mostra il pett… - tribuna_treviso : L'ULTIMO SALUTO AL DIRETTORE / Non aver mai paura di cambiare. Litiga ma fai pace. Davanti al nemico mostra il pett… - tribuna_treviso : Il 3 agosto al Campus S.Giuseppe a Vittorio Veneto la cerimonia a porte chiuse per l’addio alla piccola di 7 anni a… -