Tragedia a Castel Gandolfo: ha un malore e annega, morto 35enne (Di domenica 7 agosto 2022) Non ce l’ha fatta il 35enne che ieri pomeriggio, dopo aver avuto un malore, è annegato nelle acque del lago di Castel Gandolfo. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, il ragazzo è morto a causa di alcune complicazioni. A dare la triste notizia la Asl Roma 6, che con una nota ha espresso tutto il suo dolore e la vicinanza alla famiglia della vittima. morto 35enne a Castel Gandolfo La Tragedia ieri pomeriggio, in quello che doveva essere un sabato come tanti, all’insegna della spensieratezza. Poi, però, il malore, l’allarme e quel disperato tentativo di salvare la vita al 35enne. I bagnanti, che alcune ore prima avevano effettuato un corso di manovre di primo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 agosto 2022) Non ce l’ha fatta ilche ieri pomeriggio, dopo aver avuto un, èto nelle acque del lago di. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, il ragazzo èa causa di alcune complicazioni. A dare la triste notizia la Asl Roma 6, che con una nota ha espresso tutto il suo dolore e la vicinanza alla famiglia della vittima.Laieri pomeriggio, in quello che doveva essere un sabato come tanti, all’insegna della spensieratezza. Poi, però, il, l’allarme e quel disperato tentativo di salvare la vita al. I bagnanti, che alcune ore prima avevano effettuato un corso di manovre di primo ...

CorriereCitta : Tragedia a Castel Gandolfo: ha un malore e annega, morto 35enne - romatoday : Tragedia al lago di Castel Gandolfo, annega davanti i suoi amici: morto 35enne - CasilinaNews : Tragedia a Castel Gandolfo: non ce l'ha fatta il 35enne salvato al lago da alcuni bagnanti - MAMYMARINELLA : RT @ilmamilio: Si sente male mentre fa il bagno al lago: 30enne in fin di vita - ilmamilio : Si sente male mentre fa il bagno al lago: 30enne in fin di vita -