Traffico Roma del 07-08-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoscorrevole in queste ore sulla rete viaria della capitale per agevolare gli spostamenti attivo il fermo dei mezzi pesanti dalle 7 alle 20 Salvo che per i casi autorizzati dalla legge come ogni domenica pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali deviazioni anche per le linee bus di zona anche a Porta Portese per il mercato domenicale deviazione per le linee bus 170 719 781 dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara per ore tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità