Mare Fuori 3: Un Personaggio Perde La Vita! (Di domenica 7 agosto 2022) Mare Fuori 3: le riprese per la nuova stagione sono ormai iniziate e, secondo le prime indiscrezioni, un protagonista della fiction Perderà la vita ed uscirà per sempre di scena… Le riprese di Mare Fuori 3 sono ormai iniziate e cominciano a trapelare novità ed indiscrezioni sulle nuove puntate. Ci saranno molti colpi di scena anche se la centro sono previste, come sempre, le vicende dei giovani, dei loro rapporti sentimentali e non solo. Nel corso della terza stagione, però, potrebbe arrivare una pessima notizia per tutti i telespettatori. Un Personaggio importante, infatti, Perderà la vita, come si deduce dalle scene registrate sul set. Mare Fuori 3: addio ad un importante Personaggio!

