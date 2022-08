I progetti dei partiti per le buste paga, dal salario minimo agli sconti sulle tasse: quali sono le proposte (Di domenica 7 agosto 2022) L’Italia rimane l’unico Paese europeo dove gli stipendi sono diminuiti dal 1990 ad oggi. Il salario minimo non è diventato legge. Ma dovrà farlo per rispondere all’obbligatorietà dettata dalla direttiva Ue, e sarà il prossimo esecutivo, dopo le elezioni del 25 settembre a capire come, cercando di trovare una sintesi tra le posizioni dei vari partiti, in certi casi molto distanti tra loro così come da quelle dei sindacati e delle associazioni del lavoro. Come ricorda Repubblica, il divario principale esiste tra le fazioni che credono nell’efficacia di una legge che imponga una paga minima – caldeggiata dal Ministro per l’Economia Andrea Orlando ma osteggiata da destra – e chi invece preferirebbe affidarsi alla sola contrattazione collettiva, che in Italia comunque copre in larghissima parte i rapporti ... Leggi su open.online (Di domenica 7 agosto 2022) L’Italia rimane l’unico Paese europeo dove gli stipendidiminuiti dal 1990 ad oggi. Ilnon è diventato legge. Ma dovrà farlo per rispondere all’obbligatorietà dettata dalla direttiva Ue, e sarà il prossimo esecutivo, dopo le elezioni del 25 settembre a capire come, cercando di trovare una sintesi tra le posizioni dei vari, in certi casi molto distanti tra loro così come da quelle dei sindacati e delle associazioni del lavoro. Come ricorda Repubblica, il divario principale esiste tra le fazioni che credono nell’efficacia di una legge che imponga unaminima – caldeggiata dal Ministro per l’Economia Andrea Orlando ma osteggiata da destra – e chi invece preferirebbe affidarsi alla sola contrattazione collettiva, che in Italia comunque copre in larghissima parte i rapporti ...

AndreaVenanzoni : Bisognerà pensare seriamente a un 'Libro nero del Pnrr', comprensivo dei più inutili, dispendiosi e surreali proget… - Palazzo_Chigi : Il CdM sblocca 11 progetti di impianti eolici per produrre oltre 450 MW di energia. È la prima applicazione delle s… - marcodimaio : Oggi a Ravenna manifestazione contro rigassificatore. Uno dei grandi progetti per il futuro dell’Italia. Sventola a… - SkyLaGatta : RT @FondazioneCC: ?? #5x1000 = nuove opportunità per tutti! ??Il risultato della tua firma e il nostro codice fiscale 96424730586 nella tua… - AriannaMichele4 : @berlusconi Io credo sia opportuno che la destra parli dei suoi progetti e basta. E normale che il campo avversario… -