Elezioni 2022 | Bonelli | “Calenda ha scelto interessi suo partito”

(Adnkronos) – "In politica contano le relazioni tra persone e il reciproco rispetto pur nelle differenze. Per questo esprimo vicinanza e sostegno a Enrico Letta". Così Angelo Bonelli, leader di Europa Verde, in vista delle Elezioni del 25 settembre 2022, dopo lo strappo del leader di Azione Carlo Calenda. "Continuiamo a lavorare con responsabilità per la democrazia, la giustizia sociale e ambientale confermando la nostra alleanza – ha aggiunto – Prendo atto della scelta di Calenda che ha scelto gli interessi del suo partito anziché rafforzare il campo per battere la destra". L'articolo proviene da Italia Sera.

