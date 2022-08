Dalla festa illegale in pandemia ai ritardi in azzurro: tutte le bravate di Kean (Di domenica 7 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora Leggi su gazzetta (Di domenica 7 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora

Gazzetta_it : Dalla festa in pandemia al ritardo con Zaniolo: tutte le bravate di Kean #Juve - EnricoLetta : Stasera avrei voluto proprio esserci a #Caracalla per il ritorno di ?@17tommasi? nella sua Roma da neo eletto sinda… - micheledeblasis : RT @Gazzetta_it: Dalla festa in pandemia al ritardo con Zaniolo: tutte le bravate di Kean #Juve - Clou79 : RT @Gazzetta_it: Dalla festa in pandemia al ritardo con Zaniolo: tutte le bravate di Kean #Juve - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Dalla festa in pandemia al ritardo con Zaniolo: tutte le bravate di Kean #Juve -