Coppa Italia 2022/2023, Gytkjaer trascina il Monza ai sedicesimi: Frosinone battuto 3-2 (Di domenica 7 agosto 2022) Il Monza supera 3-2 il Frosinone e conquista il pass per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2022/2023, turno in cui sfideranno l'Udinese. Nel primo tempo gli uomini di Stroppa sfruttano una doppia ingenuità degli avversari, che però reagiscono alla grande ad inizio secondo parziale. La svolta la danno i cambi, con il sempre decisivo Gytkjaer a firmare il gol vittoria. IL TABELLINO RISULTATI E TABELLONE CALENDARIO TRENTADUESIMI ACCOPPIAMENTI sedicesimi LA PARTITA – Prima fase dell'incontro giocata a ritmi piuttosto bassi, con le squadre chiuse e che non riescono a creare alcuna azione degna di nota nel primo quarto d'ora. Il Frosinone si fa vedere di più, ma al 25° Kone compie un'ingenuità grave, arrivando in ...

