Confessioni segrete di un portinaio | Chiavi | piante e quella domanda

(Di domenica 7 agosto 2022) *Giornalista -custode Il 4 maggio scorso Libero svelava e raccontava la mia storia in un articolo intitolato "Da giornalista a- La nuova vita di Giarrusso"- Una storia di riscatto e di coraggio. Non posso esimermi, quindi, a mia volta, dal provare a spiegare che cosa significa essere custode( mi piace di più questa definizione, il termine "" viene un po' troppo usato da alcuni in tono dispregiativo), nella Milano d'agosto. Premetto che del supercondominio Castelfauchè, dove esercito la mia funzione di portiere, con portineria in Castelvetro 20, dal primo giugno 2015, non si può parlare come di un condominio normale. I numeri, d'altronde lo stanno a testimoniare: 5 numeri civici, 10 scale, 200 appartamenti, 370 persone, 10 esercizi commerciali di primo rilievo. Il tutto facente capo alla mia portineria. Non male direi. In ...