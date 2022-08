(Di domenica 7 agosto 2022) L’ex manager di F1: per produrre l’olio ho ripreso a studiare. Un amico mi tempestavadi foto di trulli e mi invitava in Puglia. Nel 2000 sono venuto la prima volta. Dissi: resto fino a Natale, non sono più andato via

Corriere della Sera

Flavio Vanetti per il Corriere della Sera agnelliprost, dopo una vita tra rally, F1 e offshore lei ora gestisce una masseria in Puglia, occupandosi pure di olio e grano: si sente più un manager dei motori o un imprenditore che ...Fu amore a prima vista: per ottenerla ebbe lunghe discussioni con, allora capo del reparto corse della Lancia. Dopo molte strette di mano, alla fine accettò di vendere al pilota - ... Cesare Fiorio: «Nella masseria fra gli ulivi conservo la Ferrari di Mansell. Briatore Un fenomeno» La vettura ha preso parte alla leggendaria Targa Florio su strada nel 1964 come partecipante ufficiale per il marchio Lancia ...Chiusi i ciak sul set del nuovo film di Stefano Mordini dedicato al mondo del rally, ee alla storica battaglia tra la Lancia 037 e l'Audi Quattro del 1983 ...