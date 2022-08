Taiwan, l’esperto: “‘Una Cina’ fu errore strategico” (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – Un “errore strategico” commesso tanti anni fa. Ora una “tempesta in un bicchier d’acqua” in un “clima diplomatico avvelenato che avvelenato lo era già prima” della visita di Nancy Pelosi a Taiwan. Ne parla con l’Adnkronos Axel Berkofsky, professore all’Università di Pavia e Co-Head dell’Asia Centre dell’Ispi, convinto che la Cina stia solo “facendo rumore” perché “non ha interessi” e “non sarebbe in grado di invadere Taiwan”, intorno a cui continuano le maxi manovre militari, e che per gli Usa sia tempo di abbandonare la cosiddetta “ambiguità strategica”, che “forse ambiguità non è più”. “L’Occidente non avrebbe mai dovuto riconoscere la formula della ‘Cina unica’”, la politica di “un’unica Cina” su cui insiste Pechino, sostenendo che Taiwan sia una “provincia ribelle”, dice Berkofsky ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – Un “” commesso tanti anni fa. Ora una “tempesta in un bicchier d’acqua” in un “clima diplomatico avvelenato che avvelenato lo era già prima” della visita di Nancy Pelosi a. Ne parla con l’Adnkronos Axel Berkofsky, professore all’Università di Pavia e Co-Head dell’Asia Centre dell’Ispi, convinto che la Cina stia solo “facendo rumore” perché “non ha interessi” e “non sarebbe in grado di invadere”, intorno a cui continuano le maxi manovre militari, e che per gli Usa sia tempo di abbandonare la cosiddetta “ambiguità strategica”, che “forse ambiguità non è più”. “L’Occidente non avrebbe mai dovuto riconoscere la formula della ‘Cina unica’”, la politica di “un’unica Cina” su cui insiste Pechino, sostenendo chesia una “provincia ribelle”, dice Berkofsky ...

