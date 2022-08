Renzi IV e il ‘rancore’ di Letta | “Non ha contattato solo noi? Vendicativo”

(Di sabato 6 agosto 2022) " Credo che il motivo per cuiabbia parlato con tutti tranne che consia legato a piccole vendette personali per le vicende del passato . Non si spiega una coalizione che mette insieme storie...

francoscoca : RT @Fabry0222: #Letta dimostra tutta la sua incapacità politica. Avrebbe dovuto lasciare che #Calenda e #Renzi si alleassero al centro così… - nemiroski : @CinziaEmanuelli @jontargetti @CarloCalenda Perché la politica non ammette di decidere in base al rancore. #Renzi docet! #iovotoItaliaViva - mario_bontempo : RT @Fabry0222: #Letta dimostra tutta la sua incapacità politica. Avrebbe dovuto lasciare che #Calenda e #Renzi si alleassero al centro così… - FabrizioPiglia2 : RT @Fabry0222: #Letta dimostra tutta la sua incapacità politica. Avrebbe dovuto lasciare che #Calenda e #Renzi si alleassero al centro così… - DicePatrizia : RT @Fabry0222: #Letta dimostra tutta la sua incapacità politica. Avrebbe dovuto lasciare che #Calenda e #Renzi si alleassero al centro così… -

"Tutti dicono che non abbiamo voti - prosegue- e poi però ci cercano tutti. Non possiamo stare insieme a Forza Italia non solo per il passato, ma anche per il presente. Draghi è andato a casa ...Una persona chiede a Emma Bonino se c'è delnel suo veto nei confronti di. Lei risponde che la gente attribuisce ad altri i propri sentimenti (le parole non corrispondevano alla sua ...