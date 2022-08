Napoli | Espanyol troppo falloso | De Laurentiis entra in campo e protesta con l’arbitro VIDEO

(Di sabato 6 agosto 2022) Il presidente del, Aurelio De, ha scelto di seguire l’amichevole contro l’direttamente dalla panchina, ma seduto ha resistito poco. Dopo un primo tempo molto intenso, in cui si è prima sfiorata una rissa tra Osimhen e Gomes, e poi Anguissa e Lozano hanno subito duete molto dure da Vinicius e Cabrera, il presidente non ha resistito più. Prima si è alzato perre in maniera plateale contro il quarto uomo Stringini, per poi andare direttamente in direzione delScatena.te dure dei calciatori dell’#ai danni dei giocatori del #. Aurelio #Defurioso a fine primo tempo: colloquio con l'arbitro.#...

fanpage : #DeLaurentiis furioso si scaglia contro l'arbitro entrando direttamente in campo nel corso dell'ultima amichevole d… - NapoliAddict : Napoli-Espanyol, De Laurentiis furioso con la squadra arbitrale: il motivo #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli… - blackrosesvfede : Mia nonna ha visto prima Fulham Liverpool si è divertita ora è passata a Napoli Espanyol e i suoi commenti senza ca… - petsalvatore : Cosa ha fatto malcuit al Napoli: - Riccardiologo : RT @SimoneGuadagnoo: Entrate dure dei calciatori dell’#Espanyol ai danni dei giocatori del #Napoli. Aurelio #DeLaurentiis furioso a fine pr… -

Si è seduto in panchina Aurelio De Laurentiis per vedere per la prima volta dal vivo il suoin questa stagione. L'amichevole con l'che chiude il ritiro azzurro a Castel di Sangro non è stata però di quelle "tenere" tipiche di questo periodo della stagione, anzi i catalani ...NERVI TESI - Una gara tranquilla per quasi tutto il primo tempo quella traed. Ma al 44' è cambiato tutto: accenno di rissa tra le due squadre con Osimhen e un membro della panchina ...Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha scelto di seguire l’amichevole contro l’Espanyol direttamente dalla panchina, ma seduto ha resistito poco. Dopo un primo tempo molto intenso, in cui ...Aurelio De Laurentiis protagonista di un episodio dagli animi caldi nel corso del primo tempo dell'amichevole tra Napoli ed Espanyol ...