Milan | Kjaer | “Scudetto anche mio | lo abbiamo vinto tutti insieme”

(Di sabato 6 agosto 2022) Simon, difensore centrale del, si è confidato sulle pagine di ‘Sportweek’. Queste le principali considerazioni del danese riguardo gli ultimi mesi: “Quando mi sono fatto male ho staccato la spina dal calcio per tante settimane, non guardavo nele partite. Ero in contatto con Pioli e i compagni, nient’altro: non andavo nepiù aello perché non avevo niente da dire e da fare. Sono tornato più o meno a 10 partite dal termine e i ragazzi mi hanno accolto regalandomi la mia maglia firmata daloro. Lolo sento mio, lo. Il prossimo campionato? Le avversarie sono state aggressive sul mercato, sarà ancora più dura perché ...

