Milan, Kjaer: "La società mi è stata vicina. Leao deve essere sempre incisivo" (Di sabato 6 agosto 2022) A SportWeek , inserto settimanale della Gazzetta dello Spor t, è tornato a parlare Simon Kjaer , difensore del Milan tornato in campo nell'amichevole contro il Marsiglia dopo un lungo stop a causa della lesione al legamento crociato ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 6 agosto 2022) A SportWeek , inserto settimanale della Gazzetta dello Spor t, è tornato a parlare Simon, difensore deltornato in campo nell'amichevole contro il Marsiglia dopo un lungo stop a causa della lesione al legamento crociato ...

cmdotcom : #Milan , #Kjaer : 'Lo scudetto lo sento mio. #Leao deve sempre essere decisivo. #Kalulu stagione top, ma al derby g… - AntoVitiello : Dopo otto mesi entra in campo #Kjaer Bellissima notizia per il #Milan Grande giocatore e grande leader - lucabianchin7 : Duecento minuti a #MarsigliaMilan, già file agli ingressi e (parecchie) decine di tifosi fuori dallo stadio. C’est… - ACMLV89 : Uscito con 40° solo per comprare la Bibbia ?? @simonkjaer1989 #kjaer #acmilan #milan - _Alexx_14 : Da napoletano mi ha gasato non poco. Adl vuole seguire il progetto milan con ingaggi bassi, ma non capisce che le m… -