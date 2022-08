La Germania ora deve scegliere: il gas o Kiev (Di sabato 6 agosto 2022) Lancio di accuse tra la Russia di Vladimir Putin e la Germania di Olaf Scholz. La questione cruciale risulta essere il blocco, da parte di Mosca, della consegna di una turbina per Nord Stream 1. Proprio martedì scorso, lo stesso cancelliere tedesco è andato a visionare di persona la turbina A65, facente parte della serie venduta ai produttori russi, direttamente dalla multinazionale tedesca Siemens Energy. Scholz ha affermato come non vi siano motivi affinché “la consegna non debba avvenire“. Eppure, Gazprom continua a sostenere che non può ricevere la turbina. La causa? L’omissione della Germania nel non aver “fornito tutte le informazioni doganali, necessarie per il trasporto”. Le tensioni tra Mosca e Berlino Il caso si instaura in un momento di fortissime tensioni economiche tra i due Paesi. Non è un caso che, fino a pochi giorni fa, Mosca aveva di ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 6 agosto 2022) Lancio di accuse tra la Russia di Vladimir Putin e ladi Olaf Scholz. La questione cruciale risulta essere il blocco, da parte di Mosca, della consegna di una turbina per Nord Stream 1. Proprio martedì scorso, lo stesso cancelliere tedesco è andato a visionare di persona la turbina A65, facente parte della serie venduta ai produttori russi, direttamente dalla multinazionale tedesca Siemens Energy. Scholz ha affermato come non vi siano motivi affinché “la consegna non debba avvenire“. Eppure, Gazprom continua a sostenere che non può ricevere la turbina. La causa? L’omissione dellanel non aver “fornito tutte le informazioni doganali, necessarie per il trasporto”. Le tensioni tra Mosca e Berlino Il caso si instaura in un momento di fortissime tensioni economiche tra i due Paesi. Non è un caso che, fino a pochi giorni fa, Mosca aveva di ...

