Katia Ricciarelli, all’oscuro di tutto | Era proprio lui: “Stava morendo mentre io cantavo” (Di sabato 6 agosto 2022) La cantante lirica Katia Ricciarelli nasconde una storia che quasi nessuno conosce: ecco l’incredibile episodio che l’ha segnata. Katia Ricciarelli (fonte youtube)Sebbene la soprano veneta Katia Ricciarelli sfoggi spesso nelle occasioni pubbliche un piglio piuttosto aristocratico e impettito, le sue origini si rivelano piuttosto umili e travagliate. La cantante, da mesi reduce dal “GF Vip”, infatti, ha scalato l’impervia parete del successo grazie a indomita volontà e talento, seguendo le orme e l’esempio della madre. Durante un’intervista a “Oggi è un altro giorno”, infatti, Katia Ricciarelli ha raccontato della sua infanzia a Serena Bortone, indugiando sull’irriducibile figura materna. Non è stata un’infanzia canonica per lei, scopriamo ... Leggi su howtodofor (Di sabato 6 agosto 2022) La cantante liricanasconde una storia che quasi nessuno conosce: ecco l’incredibile episodio che l’ha segnata.(fonte youtube)Sebbene la soprano venetasfoggi spesso nelle occasioni pubbliche un piglio piuttosto aristocratico e impettito, le sue origini si rivelano piuttosto umili e travagliate. La cantante, da mesi reduce dal “GF Vip”, infatti, ha scalato l’impervia parete del successo grazie a indomita volontà e talento, seguendo le orme e l’esempio della madre. Durante un’intervista a “Oggi è un altro giorno”, infatti,ha raccontato della sua infanzia a Serena Bortone, indugiando sull’irriducibile figura materna. Non è stata un’infanzia canonica per lei, scopriamo ...

sonopoliedrico : katia ricciarelli - andreahafame : Katia Ricciarelli - wendervlou_ : Cettina Gargiulo che chiede consigli d’amore a Katia Ricciarelli STO MORENDO SHAHAH - ParliamoDiNews : Katia Ricciarelli, all`oscuro di tutto | Era proprio lui: `Stava morendo mentre io cantavo` #katia #ricciarelli… - candemet8992 : @rihannasnose E la Torellhonor e la sua passione per la lirica e per Katia Ricciarelli (con tanto di foto attaccata in camera) -