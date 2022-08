Gaza: almeno 5 morti in attacco Israele in nord Striscia (Di sabato 6 agosto 2022) almeno 5 morti e numerosi feriti sono segnalati nel nord della Striscia nei pressi del campo profughi di Jabalya per un attacco israeliano. Lo riportano i media palestinesi che citano il ministero ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 6 agosto 2022)e numerosi feriti sono segnalati neldellanei pressi del campo profughi di Jabalya per unisraeliano. Lo riportano i media palestinesi che citano il ministero ...

