CorSport | Raspadori | la distanza tra Napoli e Sassuolo può essere colmata dal cartellino di Zerbin 

(Di sabato 6 agosto 2022) Traballano 10 milioni tra domanda e offerta, per Giacomo. Le parti hanno deciso di riaggiornarsi tra un paio di giorni per continuare a trattare. Il Corriere dello Sport scrive che una quadra potrebbetrovata inserendo nell’affare ildi Zerbin. A De Laurentiis piace molto il giocatore neroverde. “il presidente ha anche parlato con il ragazzo, 22 anni sfoggiati con personalità, ed è rimasto colpito dal suo spessore professionale e personale”. “Latra il, insomma, si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Un gap che potrebbelimato inserendo a titolo di contropartita tecnica Alessio Zerbin, ventitreenne esterno offensivo reduce da una brillante stagione a ...

La grande base è la voglia di voler firmare da parte di Raspadori e l'accordo tra calciatore e Napoli. Bisogna solo trovare la quadra con il Sassuolo. Napoli su Raspadori. In attacco il grande obiettivo è Raspadori. Il prediletto di Spalletti, l'uomo dell'all-in. Per Raspadori la strada è tracciata ma non è ancora in discesa, nonostante l'incontro di ieri tra il presidente De Laurentiis e l'ad del Sassuolo, Carnevali. "Raspadori serve di più" titola la prima pagina odierna del Corriere dello Sport. Napoli e Sassuolo si incontreranno nuovamente la prossima settimana per concludere il trasferimento.