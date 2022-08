Canone Rai, novità nel 2023: si potrà pagare così (Di sabato 6 agosto 2022) novità in arrivo per il pagamento del Canone Rai? Le possibili proposte sul come si dovrà pagare nel 2023 la tassa Tra le tasse meno apprezzate dagli italiani il Canone Rai, ovvero la tassa di possesso sul televisore. Non pagarla equivale ad una vera e propria evasione fiscale e questo porta all’applicazioni di sanzioni da L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 6 agosto 2022)in arrivo per il pagamento delRai? Le possibili proposte sul come si dovrànella tassa Tra le tasse meno apprezzate dagli italiani ilRai, ovvero la tassa di possesso sul televisore. Non pagarla equivale ad una vera e propria evasione fiscale e questo porta all’applicazioni di sanzioni da L'articolo proviene da Consumatore.com.

pelottino : @Raiofficialnews @RaiDue @RaiSport @RaiPlay @Radio1Rai Sono un fruitore dei programmi Rai e soprattutto Rai Sport!… - cla_mercury : @refusovivente Ma infatti legati a questo giogo senza la possibilità di decidere di non pagarlo più. Io dico, se no… - nuccia20 : RT @laura_ceruti: Il #Tg1 è un telegiornale vergognoso, questa Rai non merita il canone,non si può parlare delle accozzaglie di dx e sx che… - Nonnadinano : RT @laura_ceruti: Il #Tg1 è un telegiornale vergognoso, questa Rai non merita il canone,non si può parlare delle accozzaglie di dx e sx che… - maximone816 : RT @l_borrelli: All'agenda Conte manca il 10° punto: Eliminazione totale dei contributi all'editoria e del canone RAI. #IoVotoM5SconConte -