Amichevole 2022, a una brutta Atalanta non basta Ederson: il Valencia vince 2-1 (Di sabato 6 agosto 2022) Si chiude con una sconfitta il precampionato dell'Atalanta, che al Mestalla cede al Valencia per 2-1. Prova opaca per la squadra bergamasca, sempre in difficoltà sin dai primi minuti di gioco al cospetto di una formazione che invece è riuscita a creare molte occasioni da rete nell'arco dei novanta minuti. Decide la doppietta di Hugo Duro, mentre serve a nulla la bella prodezza di Ederson. CALENDARIO AMICHEVOLI Atalanta TUTTI I RISULTATI DELLE AMICHEVOLI LA PARTITA – Gli uomini di Gasperini fanno un'enorme fatica nei primi 45? di gioco, sempre in balia degli avversari e senza mai dare l'impressione di potersi rendere pericolosi. Più volte la difesa bergamasca riesce a salvarsi, prima grazie agli interventi di Toloi e Scalvini, poi per mezzo anche di una traversa sul tiro deviato di Musah dalla destra. Ma alla fine ...

