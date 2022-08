Trattativa avanzata per Kepa, ma il Napoli non molla Navas: la situazione (Di venerdì 5 agosto 2022) Il Napoli deve muoversi in fretta per chiudere gli ultimi colpi in vista dell’inizio imminente del campionato: la prima giornata di Serie A degli azzurri è in programma lunedì 15 agosto contro l’Hellas Verona allo stadio Bentegodi. Uno dei ruoli dove il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta investendo più tempo è sicuramente quello della porta, vista la cessione in prestito sempre più vicina di Alex Meret allo Spezia. Keylor Navas (FOTO Getty Images) Notizia a sorpresa dell’ultima ora la riporta il giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio: nonostante la Trattativa in fase avanzata per Kepa Arrizabalaga del Chelsea, il Napoli continua a seguire anche la pista Keylor Navas. Il Napoli sta trattando con il Chelsea per Kepa, ma ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 5 agosto 2022) Ildeve muoversi in fretta per chiudere gli ultimi colpi in vista dell’inizio imminente del campionato: la prima giornata di Serie A degli azzurri è in programma lunedì 15 agosto contro l’Hellas Verona allo stadio Bentegodi. Uno dei ruoli dove il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta investendo più tempo è sicuramente quello della porta, vista la cessione in prestito sempre più vicina di Alex Meret allo Spezia. Keylor(FOTO Getty Images) Notizia a sorpresa dell’ultima ora la riporta il giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio: nonostante lain faseperArrizabalaga del Chelsea, ilcontinua a seguire anche la pista Keylor. Ilsta trattando con il Chelsea per, ma ...

