Selena Gomez su Tik Tok: ‘Sono perfetta così, non trattengo il respiro. Le pance sono tornate di moda’ (Di venerdì 5 agosto 2022) Selena Gomez è sempre stata decisa nel mandare messaggi forti, pure e reali nel mondo dei social. Un mondo fatto di apparenze, difficile da ‘abitare, dove la competizione è all’ordine del giorno. E lei, lo sa bene. Ha voluto allora mettere una foto, senza filtri, senza pose. così, con le sue forme e la sua voglia di condividere la realtà: “Ragazzi le pance vere ora sono di moda. Non trattengo il respiro”. Body Positivity Sì, sicuramente Selena Gomez negli anni è cambiata tanto. Alcuni associano ancora tutti i suoi cambiamenti alle delusioni d’amore con Justin Bieber. Ma, si può dire che sia andata avanti. E alla grande. Ora lei ha obiettivi più grandi che essere ricordata come la sua ‘ex’. Ha voglia di continuare ad esprimersi con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 agosto 2022)è sempre stata decisa nel mandare messaggi forti, pure e reali nel mondo dei social. Un mondo fatto di apparenze, difficile da ‘abitare, dove la competizione è all’ordine del giorno. E lei, lo sa bene. Ha voluto allora mettere una foto, senza filtri, senza pose., con le sue forme e la sua voglia di condividere la realtà: “Ragazzi levere oradi moda. Nonil”. Body Positivity Sì, sicuramentenegli anni è cambiata tanto. Alcuni associano ancora tutti i suoi cambiamenti alle delusioni d’amore con Justin Bieber. Ma, si può dire che sia andata avanti. E alla grande. Ora lei ha obiettivi più grandi che essere ricordata come la sua ‘ex’. Ha voglia di continuare ad esprimersi con ...

