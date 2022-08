Agenzia_Ansa : Elon Musk è passato al contrattacco e ha presentato una causa contro Twitter dopo che il social media lo ha denunci… - zazoomblog : Musk al contrattacco: accusa Twitter di frode su utenti attivi - #contrattacco: #accusa #Twitter #frode - ictBusinessIT : Elon Musk al contrattacco, fa causa a Twitter a sua volta - PoloInfoIt : Elon Musk al contrattacco, fa causa a Twitter a sua volta - infoiteconomia : Elon Musk passa al contrattacco e denuncia Twitter -

Il fondatore di Tesla, Elon, è passato alnei confronti di Twitter, nella causa giudiziaria intentata dalla piattaforma social per la mancata acquisizione da 44 miliardi di dollari.ha accusato Twitter di ...Il fondatore di Tesla, Elon, è passato alnei confronti di Twitter, nella causa giudiziaria intentata dalla piattaforma social per la mancata acquisizione da 44 miliardi di dollari.ha accusato Twitter di ...New York, 5 ago. (askanews) - Il fondatore di Tesla, Elon Musk, è passato al contrattacco nei confronti di Twitter, nella causa giudiziaria intentata dalla piattaforma social per la mancata acquisizio ...L’imprenditore ha presentato un documento di 164 pagine in risposta all’azione legale avviata nei suoi confronti. Al centro della discordia, la mancata promessa di acquisizione.