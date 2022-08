Leclerc | ' Dobbiamo imparare dagli errori Io ammetto i miei e non cerco scuse'

(Di venerdì 5 agosto 2022) È stata una prima parte di stagione sulle montagne russe, per lui e la Ferrari, ma Charlesanche dopo le delusioni dell'Hungaroring non getta la spugna per il Mondiale, spinto dalla ...

... "fanno parte del percorso,analizzarli e migliorare". Di fatto, si è calcolato che senza 'errori' della Rossa, Verstappen avrebbe 37 punti di vantaggio su, invece degli attuali 80. ...però vuole di più: "lavorare e migliorare sull'affidabilità e la strategia. Nella prima parte di stagione abbiamo avuto problemi in questi campi, uniti a errori di guida. Quando ...È stata una prima parte di stagione sulle montagne russe, per lui e la Ferrari, ma Charles Leclerc anche dopo le delusioni dell’Hungaroring non getta la spugna per il Mondiale, spinto dalla motivazion ...Charles Leclerc, nonostante il momento così negativo, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno mandato in estasi i tifosi della Ferrari.