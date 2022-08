Kostic | la Juve può aspettare | titolare in Eintracht - Bayern

(Di venerdì 5 agosto 2022) Filipin campo dal primo minuto all'esordio di Bundesliga dell'contro i campioni in carica delMonaco ( in campo a Francoforte alle 20.30 ). L'esterno serbo, a un passo dalla ...

romeoagresti : In queste ore sono previsti nuovi contatti tra #Juve ed #Eintracht per #Kostic: i bianconeri vogliono chiudere l’op… - AlfredoPedulla : #Kostic e la #Juve: una storia partita da qui, a sorpresa, addirittura il 21 maggio. Stasera ha salutato i tifosi d… - GiovaAlbanese : Ieri #Kostic ha salutato i tifosi dell'#Eintracht, ora vuole solo la #Juve. Nelle prossime 48 ore la #Juventus dovr… - VittorioC82 : Secondo voi, stante le ultime dichiarazioni di Gattuso, Arthur rimane alla Juve e blocca l’eventuale arrivo di Pare… - ZonaBianconeri : RT @barzacom_: ?Tutti i dettagli #Kostic-#Juve ???? @barzacom_ - @MarcoBarzaghi -

Ma qual è il borsino del calciomercato Quali le percentuali legate alle operazioni più calde del momento Date un'occhiata al tabellone sotto: Calda Tiepida Fredda 30 - 70%, Paredes ...... il tecnico dell'Eintracht, già in difficoltà nel dover spiegare il tracollo con i bavaresi, si è lasciato trasportare dall'amara e tagliente ironia per nascondere il proprio disappunto: "Sì ...Calciomercato Juventus, Allegri chiede rinforzi A una settimana dall'inizio del campionato la Juventus vuole completare la rosa con gli ultimi arrivi visto ch ...L’intenzione dell’Eintracht sarebbe di tenerlo almeno per la Supercoppa ma i bianconeri vogliono chiudere in 48 ore ...