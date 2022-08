Kjaer: “Ci danno ancora dietro ad Inter e Juve, sappiamo come è andata” (Di venerdì 5 agosto 2022) Il difensore del Milan Simon Kjaer, Intervistato da Sportweek, settimanale de La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Inter e Juve Leggi su pianetamilan (Di venerdì 5 agosto 2022) Il difensore del Milan Simonvistato da Sportweek, settimanale de La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di

ZonaBianconeri : RT @PianetaMilan: #Kjaer: “Ci danno ancora dietro ad #Inter e #Juve, sappiamo come è andata” #Juventus #SerieA #ACMilan #Milan #SempreMila… - milano948 : RT @MilanNewsit: Kjaer: 'Ci danno dietro a Inter e Juve come l'anno scorso, poi sappiamo come è andata... Io voglio solo giocare, a partire… - PianetaMilan : #Kjaer: “Ci danno ancora dietro ad #Inter e #Juve, sappiamo come è andata” #Juventus #SerieA #ACMilan #Milan… - Den96109848 : RT @MilanNewsit: Kjaer: 'Ci danno dietro a Inter e Juve come l'anno scorso, poi sappiamo come è andata... Io voglio solo giocare, a partire… - milansette : Kjaer: 'Ci danno dietro a Inter e Juve come l'anno scorso, poi sappiamo come è andata... Io voglio solo giocare, a… -