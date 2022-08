Fabian Ruiz potrebbe non rinnovare | ma restare comunque in rosa

GoalItalia : Si scalda la pista Fabian Ruiz per la Juventus: lo spagnolo può arrivare a parametro zero nel 2023 ?? [??… - forumJuventus : (Cds) 'Mercato Juve? Dipende da Pogba. Proposti ai bianconeri anche Saul e Pjanic, a Torino si guarda a De Jong e F… - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, niente accordo per il rinnovo di #FabianRuiz: la situazione - GiankyK : @Torrenapoli1 Vuole avere a disposizione Fabian Ruiz - ZonaBianconeri : RT @FraLauricella: #Calciomercato Elenco aggiornato (dalla A alla Z) dei calciatori che sono ad un passo dalla #Juventus Arnautovic Badiash… -

Calciomercato.com

DIRETTA/ Torino Napoli (risultato finale 0 - 1): decide il gol di! Spalletti: 'Scudetto Se non lo vinci...' Pronto a cominciare il secondo anno a Napoli, Luciano Spalletti si sente ormai ...CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/apre al rinnovo, ecco Kepa per la porta Calciomercato Napoli news, il punto di mister Spalletti sulle mosse del club In questa sessione di calciomercato estivo ... Napoli, offerta di rinnovo con clausola per Fabian Ruiz Luciano Spalletti starebbe spingendo per poter mantenere comunque Fabian Ruiz in rosa, nonostante i vari "no" al rinnovo di contratto ...Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'A centrocampo il preferito è Paredes, piacciono anche Milinkovic-Savic e Fabian Ruiz' ...