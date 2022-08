È una sedicenne di Pulsano Miss Castellaneta Marina 2022 (Di venerdì 5 agosto 2022) Castellaneta Marina. Si è conclusa giovedì 4 agosto 2022 in piazza Kennedy a Castellaneta Marina il concorso di bellezza Miss Castellaneta Marina 2022, la 17a edizione organizzata da Unik Management del patron Mario Ludovico con Corrado Massimeo e Giulia Ciminelli. Sul palco si sono sfidate ben 16 candidate provenienti da tutta la regione che, a ritmo di coreografie create dal maestro Angelo Mastrangelo, si sono contese il titolo in due uscite: una con abbinamento casual, l’altra in costume. Stefania Pizzoleo, Miss Castellaneta Marina 2021, ha avuto il compito di passare la corona alla nuova reginetta di bellezza. Miss Castellaneta ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 5 agosto 2022). Si è conclusa giovedì 4 agostoin piazza Kennedy ail concorso di bellezza, la 17a edizione organizzata da Unik Management del patron Mario Ludovico con Corrado Massimeo e Giulia Ciminelli. Sul palco si sono sfidate ben 16 candidate provenienti da tutta la regione che, a ritmo di coreografie create dal maestro Angelo Mastrangelo, si sono contese il titolo in due uscite: una con abbinamento casual, l’altra in costume. Stefania Pizzoleo,2021, ha avuto il compito di passare la corona alla nuova reginetta di bellezza....

