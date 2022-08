Caos Serie C per il Campobasso: rinviati i calendari (Di venerdì 5 agosto 2022) Caos in Serie C. Nella giornata di ieri la Lega Pro ha ufficializzato i gironi per il prossimo campionato ed oggi avrebbero dovuto essere svelati i calendari presso il Salone d’onore del Coni. Ora tutto si ferma. Il Consiglio di Stato ha sospeso il provvedimento di esclusione dal campionato del Campobasso che, come nel caso Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 5 agosto 2022)inC. Nella giornata di ieri la Lega Pro ha ufficializzato i gironi per il prossimo campionato ed oggi avrebbero dovuto essere svelati ipresso il Salone d’onore del Coni. Ora tutto si ferma. Il Consiglio di Stato ha sospeso il provvedimento di esclusione dal campionato delche, come nel caso Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Governance #Notizie Caos Serie C per il Campobasso: rinviati i calendari: Caos in Serie C. Nella giornata di ieri… - jobwithinternet : RT @CalcioFinanza: Caos #SerieC per il #Campobasso: rinviati i calendari - CalcioFinanza : Caos #SerieC per il #Campobasso: rinviati i calendari - ptvtelenostra : SERIE C. I CALENDARI SLITTANO E SI RISCHIA IL CAOS SUI GIRONI - - PiacenzaPress : Serie C nel caos, calendari rinviati “a data da destinarsi” -